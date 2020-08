Lopalco: 'I casi estivi sono l'innesco per la seconda ondata, come quelli di febbraio' (Di giovedì 13 agosto 2020) "Avviare ora una discussione sull'obbligo vaccinale non è prematuro: è una totale perdita di tempo": Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force regionale della Puglia che si sta ... Leggi su globalist

