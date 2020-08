Lo stabilimento di Aprilia continua a bruciare. Rivolta dei Comuni del Litorale (Di giovedì 13 agosto 2020) Ancora fiamme ad Aprilia allo stabilimento per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi della Loas Italia. Durante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, che durano da domenica sera, si è alimentato un nuovo rogo che sta nuovamente spaventando la città e i Comuni del Litorale romano. «Stanno spegnengo le fiamme con l'elicottero drago 50 dei vigili del fuoco - dichiarano dalla protezione civile Alfa di Aprilia - dopo che è stata montata la vasca per il rifornimento idrico dell'elicottero, la depressione che crea il mezzo di succorso ha di fatto alimentato in parte l'incendio, oltre al materiale mosso con la ruspa. Tale vasca montabile, si mette anche per gli incendi boschivi, è in pvc, si monta, si riempe, con l'elicottere che si rifornisce ... Leggi su iltempo

La Procura di Latina, con un atto firmato dal Pubblico Ministero Andrea D’Angeli, ha deciso di porre sotto sequestro penale l’area della Loas di Aprilia. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabini ...

E' allarme totale sul litorale romano, intere famiglie imprigionate in casa da giorni a causa dell'incendio avvenuto domenica allo stabilimento per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi de ...

La Procura di Latina, con un atto firmato dal Pubblico Ministero Andrea D'Angeli, ha deciso di porre sotto sequestro penale l'area della Loas di Aprilia. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabini ...E' allarme totale sul litorale romano, intere famiglie imprigionate in casa da giorni a causa dell'incendio avvenuto domenica allo stabilimento per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi de ...