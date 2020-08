L’Inter Miami piace a tutti ma non a Gotze: il tedesco dice no a Beckham per restare in Europa (Di giovedì 13 agosto 2020) Il futuro di Mario Gotze resta incerto. Il tedesco, dopo aver terminato la sua esperienza col Borussia Dortmund, cerca squadra ma vorrebbe continuare nei migliori palcoscenici del calcio mondiale. Ecco perché, da quanto si apprende, avrebbe rifiutato la pista MLS dove l'Inter Miami di Beckham si era mostrato molto interessato a lui.caption id="attachment 980659" align="alignnone" width="618" Götze (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il tedesco, attualmente senza squadra dopo aver terminato l'avventura al Borussia Dortmund, vuole continuare la sua carriera in Europ e avrebbe declinato un'offerta arrivata dalla MLS, più precisamente dall'Inter Miami di David Beckham. L'ex Spice Boy sta contruendo una squadra di alto ... Leggi su itasportpress

