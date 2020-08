Intervento da record al Gemelli di Roma: operato bambino nell’utero (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Intervento svolto dall’equipe del policlinico Gemelli di Roma è uno dei primi di questo genere in Italia. Nuovi passi avanti per la chirurgia in Italia. L’equipe chirurgica del policlinico Gemelli di Roma ha portato a termine con successo un Intervento in utero su un feto. L’operazione ha corretto un grave difetto congenito, cioè la spina bifida, operando il bambino alla ventiseiesima settimana di gravidanza. Si tratta del primo Intervento del genere al Gemelli e uno dei primi in Italia. La professoressa Lucia Masini ha operato Tommaso – questo il nome del bambino – insieme al collega Marco De Santis: l’anestesia invece è stata curata dal ... Leggi su bloglive

Mamox__ : Neanche un intervento del VAR. 85 minuti e mai chiamato il VAR. E' un mezzo record. #Atalanta #AtalantaPSG #ChampionsLeague - gerturco : @byoblu Fantastico intervento del Dott. Piero Mozzi. In Italia siamo stati tra i peggiori del mondo ad affrontare… - PaoloInnocent11 : Troppo grasso per essere operato, intervento da record al Pascale - filaretedigital : In tempi record, Filarete ha supportato @OxfamItalia e sviluppato una campagna di raccolta fondi online per sostene… - biancavschiller : Ladies and Gentlemen, abbiamo un nuovo Record -

Ultime Notizie dalla rete : Intervento record Napoli, intervento record: impiantato microinfusore di insulina in una bimba di 20 giorni Il Mattino Cilento, completati in tempi record i lavori sull’adduttrice del Faraone

Sono terminati, con largo anticipo, i lavori di manutenzione straordinaria programmati sull’adduttrice Faraone. Consac ha messo in campo due squadre di operai coadiuvate dai tecnici, concentrando le f ...

Provincia, via libera al bilancio: “Investimenti record per strade e scuole”

Approvato in Consiglio provinciale il bilancio di previsione che definisce il programma degli investimenti per il triennio 2020/2021. La Provincia di Grosseto è in grado anche quest’anno di mettere in ...

Sono terminati, con largo anticipo, i lavori di manutenzione straordinaria programmati sull’adduttrice Faraone. Consac ha messo in campo due squadre di operai coadiuvate dai tecnici, concentrando le f ...Approvato in Consiglio provinciale il bilancio di previsione che definisce il programma degli investimenti per il triennio 2020/2021. La Provincia di Grosseto è in grado anche quest’anno di mettere in ...