Frantic, stasera in tv il film più hitchcockiano di Roman Polański, in bilico tra mélo e thriller (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è una sequenza di Frantic (1988) in cui più manifesti emergono i debiti di Polański col cinema di Hitchcock. Il dottor Walker (Harrison Ford) è sul tetto spiovente d’un palazzo parigino, sul quale s’è inerpicato insieme a Michelle (Emmanuelle Seigner) per ricuperare una preziosa statuetta. La ragazza scivola, rischia d’inabissarsi nel vuoto, Walker l'afferra, sollevandola a sé. È la stessa dinamica della celebre sequenza del monte Rushmore di Intrigo Internazionale (1959) di Hitchcock, in cui Roger Thornill (Cary Grant) salva la vita a Eva Marie Saint. Solo che in quel caso, nel momento in cui issa la donna, c’è un subitaneo stacco di montaggio e la conclusione di quel movimento si trasforma in Grant che accoglie la donna sulla cuccetta d’un vagone ferroviario riferendosi a lei ... Leggi su optimagazine

