Finto regista arrestato a Roma, abusava delle aspiranti attrici (Di giovedì 13 agosto 2020) Finto regista arrestato a Roma. Il 40enne organizzava provini per abusare delle aspiranti attrici. Roma – Finto regista arrestato a Roma nella giornata di giovedì 13 agosto 2020. Il blitz degli inquirenti è scattato al termine di una lunga indagine che ha portato i carabinieri a scoprire il modus operandi del 40enne. L’uomo, secondo quanto riportato da La Repubblica, si spacciava per regista e organizzava dei provini per abusare delle aspiranti attrici. Nella trappola ci sarebbero cascate almeno otto ragazze che sono state vittime di violenza sessuale. Da capire se altre giovani sono ... Leggi su newsmondo

