Esce 17, l’album di Emis Killa e Jake la furia, disponibile dal 18 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) L’album 17 in uscita il 18 settembre, sarà il frutto della grande collaborazione tra i due grandi rapper italiani, Emis Killa e Jake la furia. Ecco cosa sarà. “17”, l’album di inediti di Emis Killa e Jake La furia che inaugura la prima collaborazione insieme dei due artisti, uscirà il 18 settembre 2020. Contemporaneamente, è stata rivelata anche la cover del nuovo progetto discografico, che vede Emis e Jake a cavallo mentre alle loro spalle un’atmosfera apocalittica prende vita alla Stazione Centrale di Milano. Dal 3 agosto è inoltre possibile preordinare la copia fisica di “17”, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ourosiee : @taesmjle in realtà mino potrebbe benissimo rilsciare verso la metà di ottobre perché l’album delle pinks esce il 2… - xminiyoongi : raga ok visto che l'album esce tra ottobre e dicembre posso comprarne un altro nel frattempo - MINIRKlVE : il modo in cui quest’anno non potranno ignorare l’album di mino come hanno fatto con xx perché esce ad ottobre e no… - KENMIN0 : @harucaffes lo so che non mi stai dando contro solo che quando mi vedo attaccare il main ult (non da te) perché fa… - GiorgiaGraceff8 : @_koyaftnamjoon Mi sparano, poi non posso chiedere l'album se metti caso esce ad ottobre, mi fanno fare una scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Esce l’album È ora di rilassarsi e sorridere: esce “Vago al mare”, il nuovo singolo della band padovana Biganàl PadovaOggi