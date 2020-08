Elodie annulla il concerto | La decisione definitiva per la cantante (Di giovedì 13 agosto 2020) Un anno, ed un’estate, davvero anomale: la cantante Elodie annulla il concerto in programma nel comune pugliese. Il tutto viene rimandato al prossimo anno. ‘Appuntamento al 2021’ così si legge nel comunicato stampa ufficiale in cui si informa che la cantante Elodie annulla il concerto in programma a Sant’Agata di Puglia. “Per motivi non dipendenti … L'articolo Elodie annulla il concerto La decisione definitiva per la cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

“Per motivi non dipendenti dalla volontà dell’artista” la cantante Elodie annulla il concerto in programma a Sant’Agata di Puglia. Questo è il motivo che si legge sul comunicato ufficiale pubblicato d ...

