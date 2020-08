Elisa Isoardi, scollatura da paura e forme da urlo: la foto che manda in tilt i fan (Di giovedì 13 agosto 2020) Elisa Isoardi si sta dedicando a un meritato relax estivo in nome dei nuovi impegni televisivi previsti per l’autunno 2020, in primis la sua partecipazione come concorrente a Ballando Con Le Stelle. Intanto delizia i suoi numerosi fan, ormai orfani de La Prova Del Cuoco, con scatti davvero sensuali. Uno in particolare ha letteralmente infiammato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Elisa Isoardi, la foto dolcissima con il nipote Alessio - infoitcultura : Elisa Isoardi rompe il silenzio: “Ecco la situazione attuale” (FOTO) - infoitcultura : Elisa Isoardi seno in mostra in un selfie, imperiosa – FOTO - infoitcultura : Elisa Isoardi svela la sua situazione attuale: chi c’è con lei? - infoitcultura : Elisa Isoardi pronta per Ballando con le Stelle: “Stamattina abbiamo…” -