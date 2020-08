Elezioni Sindaco Roma 2021: data, quando si vota e possibili candidati (Di giovedì 13 agosto 2020) Anche se siamo ad agosto 2020 già entrano nel vivo le Elezioni Sindaco di Roma, con la ricandidatura confermata (e sostenuta anche da Beppe Grillo) di Virginia Raggi. Si riaccende dunque l’interesse sulla capitale e sulla poltrona più ambita del Campidoglio: ecco quando i cittadini Romani si recheranno alle urne il prossimo anno e chi saranno i possibili candidati a primo cittadino della capitale. Elezioni Sindaco Roma 2021: la data, ecco quando si vota L’ultima elezione per il Sindaco di Roma c’è stata il 5 e il 19 giugno 2016: il voto ha decretato l’esponente M5S ... Leggi su termometropolitico

fanpage : 'Mi ricandido a sindaco'. L'annuncio della #Raggi - Rinaldi_euro : Virginia Raggi ci riprova. Ecco cosa vuole davvero il sindaco - Il Tempo - fracchio_ : RT @Storace: Contr’ordine #compagni. Si va all’accordo, la #Raggi va insultata piano - Alex70Fa : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI E #PD: A #ROMA CI SI NOTA DI PIÙ SE ANDIAMO CON LA #RAGGI O SE LE ANDIAMO CONTRO? Tentazione #Raggiboys.… - alarico999 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI E #PD: A #ROMA CI SI NOTA DI PIÙ SE ANDIAMO CON LA #RAGGI O SE LE ANDIAMO CONTRO? Tentazione #Raggiboys.… -

Carsoli. E’ ormai certa la corsa a due per la conquista dello scranno comunale a Carsoli. Da una parte ci sarà la lista con a capo il sindaco uscente, Velia Nazzarro, che ha costruito un gruppo coeso ...Regionali Marche 2020: sono state ufficializzate le liste dei candidati Udc Unione di centro-Popolari per le Marche, in corsa per le Elezioni regionali del 20 e 21 settembre, a sostegno del candidato ...