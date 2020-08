Covid 19 in Campania: in 24 h duemila segnalazioni alle Asl per rientro dall’estero. Ecco i dati (Di venerdì 14 agosto 2020) Covid 19 in Campania: l’Unità di Crisi comunica che sono pervenute in 24 h oltre 2000 segnalazioni di cittadini rientrati dalle vacanze. Entro 48 ore i risultati dei primi 131 tamponi. Sono oltre duemila le segnalazioni arrivate dai cittadini rientrati in queste ore dall’estero per le vacanze estive. Sono stati fatti i primi 131 tamponi … Leggi su 2anews

