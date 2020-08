Coronavirus, Lopalco: «In Puglia innesco della seconda ondata, contenere la mareggiata» (Di giovedì 13 agosto 2020) La Puglia verso la seconda ondata di Coronavirus. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l'emergenza Covid-19, ha scritto su Facebook: «Penso che... Leggi su ilmessaggero

Didos73 : RT @baritoday: Sei nuovi casi nel Barese: 3 di rientro dall'estero e un 83enne in rianimazione. Lopalco: 'Innesco di una seconda ondata' ht… - Borderline_24 : #Coronavirus, #Lopalco avverte: '#Contagi luglio-agosto sono innesco seconda ondata' - baritoday : Sei nuovi casi nel Barese: 3 di rientro dall'estero e un 83enne in rianimazione. Lopalco: 'Innesco di una seconda o… - zazoomblog : Coronavirus in Puglia altri 16 casi: 83enne in Rianimazione. Lopalco: E linnesco di una seconda ondata -… - rep_bari : Coronavirus, in Puglia altri 16 casi: 83enne in Rianimazione. Lopalco: 'E' l'innesco di una seconda ondata' [di GIA… -