Colpo della Roma, preso Giorcelli dalla Juve. La procura va a Totti (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma - Colpo della Roma Primavera che ha acquistato dalla Juventus il forte difensore centrale Nicolò Giorcelli . Il talento classe 2003 si è messo in luce con l'Under 17 bianconera, attirando l'... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : Il Triplete al contrario della Juventus: in 20 ore eliminazione-esonero-assunzione. E di colpo Sarri viene dipinto… - PaolaTavernaM5S : Della desecretazione del cts l’opposizione ha fatto la grande scoperta: Conte nel lockdown è stato più cauto di qua… - carlogubi : MEMO: La MAS fu un corpo militare fascista con uno squadrone della morte (Xa flottiglia) autore di crimini di guerr… - Alinest22 : RT @MikaItalianFans: .@mikasounds 'parla' della sua #Beirut come faremmo noi delle nostre città dei nostri luoghi del cuore se fossero mart… - sportli26181512 : Colpo della #Roma, preso Giorcelli dalla Juve. La procura va a Totti: Doppio colpo del club e dell'ex capitano gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo della

Corriere dello Sport

Novità in casa Russia. La Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico Junior in carica Kamila Valieva potrebbe esibirsi ai Test pre stagionali della Nazionale maggiore, in scena dal 12 al 13 settem ...Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, ritrovata morta nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, negli scorsi giorni, si mostra affranto e sgomento. La sua vita risulta ora devastata dal ...