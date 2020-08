Bruxelles per l’ambiente contro le lobby agricole (Di giovedì 13 agosto 2020) Continua la lotta al cambiamento climatico e l’Europa vuole esserne il leader mondiale. Bruxelles, però, sta lottando per conciliare questa visione con il suo mastodontico regime di sussidi alle aziende agricole. Nell’ambito del Green Deal europeo, si è già impegnata a rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050. Per fare ciò ha aumentato la biodiversità … Leggi su periodicodaily

EURACTIVItalia : In #Bielorussia continuano le proteste per avere democrazia dopo le accuse al dittatore Lukashenko di aver truccato… - sandrogozi : Sempre per chiarire chi ha fatto cosa e come per l’#Italia in #Europa #leggieuropee #infrazioni #CIAE Gioco di squa… - Paola__Grasso : RT @EPALE_IT: Selezione aperta alla @EU_Commission per tirocini pagati a partire da Marzo 2021! ???? ??Bruxelles cerca nuovi talenti da vari a… - MariCatell : RT @LucianoBarraCar: Solo i social? Anche i voti... Si e politici non per rappresentatività popolare (art.1 cost) ma per legittimazione tec… - VerniereDi : RT @LucianoBarraCar: Solo i social? Anche i voti... Si e politici non per rappresentatività popolare (art.1 cost) ma per legittimazione tec… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles per Da Ventimiglia a Bruxelles per seguire la politica europea, la storia del giovane Francesco Sismondini Riviera Time Ue-Usa: commissario Hogan, intensificheremo sforzi per risolvere problemi commerciali

Bruxelles, 13 ago 11:22 - (Agenzia Nova) - L’Unione europea intensificherà gli sforzi con gli Stati Uniti per trovare una soluzione negoziata ai problemi commerciali in corso. Lo ha scritto su Twitter ...

Meloni mania. La leader che piace (anche) al Fatto

Giorgia Meloni convince, anche a sinistra. Perfino una primissima firma del Fatto e dell'universo culturale dem come Antonio Padellaro ammette: studia e conosce i problemi. E bacchetta il premier Cont ...

Bruxelles, 13 ago 11:22 - (Agenzia Nova) - L’Unione europea intensificherà gli sforzi con gli Stati Uniti per trovare una soluzione negoziata ai problemi commerciali in corso. Lo ha scritto su Twitter ...Giorgia Meloni convince, anche a sinistra. Perfino una primissima firma del Fatto e dell'universo culturale dem come Antonio Padellaro ammette: studia e conosce i problemi. E bacchetta il premier Cont ...