Anche gli sponsor del calcio in perdita a causa del coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) La Serie A e il calcio in generale denuncia le perdite sui bilanci per la stagione 2019720 a causa del coronavirus, ma non sono solo i club ad aver perso, Anche gli sponsor denunciano perdite non indifferenti come riporta calcio e Finanza Nike, Adidas e Puma registrano -7,3 miliardi di ricavi a causa del Covid Secondo il rapporto finanziario della Nike, nel quarto trimestre 2020 dell’azienda ha rivelato gli effetti sbalorditivi della crisi derivante dall’emergenza coronavirus, con i ricavi che sono scesi a 6,31 miliardi di euro, un calo di 3,87 miliardi di euro anno su anno. Il più grande produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale, Adidas, ha generato invece 4,75 miliardi di euro di ... Leggi su ilnapolista

elenabonetti : La candidatura di @KamalaHarris ci dice che gli Stati Uniti e @JoeBiden riconoscono nelle donne un motore di ripart… - ilfoglio_it : .@lucianonobili ci dice che a ottobre ci sarà 'una Leopolda nella Capitale per pensare alle comunali 2021'. Ci sara… - Chiara_Galiazzo : Anche per quest’ anno siamo sopravvissuti al compleanno ?? Grazie a tutti per gli auguri, vi voglio bene ???? - erbert76 : RT @LaVeritaWeb: Il questore di Torino, Giuseppe De Matteis: «Se non fosse per loro, i nostri interventi sarebbero la metà». Anche Franco G… - Mattioli2 : @Terra2itter Posto che non ero in quella piazza, per cui non posso dir niente, il ragazzo probabilmente se la sareb… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche gli "Anche gli scricchiolii fanno musica": Porto S.Giorgio inaugura i Cantieri della Civiltà Marinara Vivere Fermo Migranti, l’ultimatum del Prefetto ai sindaci: trovare subito spazi per la quarantena

UDINE. Se nessun sindaco proporrà una nuova struttura dove far trascorrere la quarantena ai migranti che arrivano in città, sarà la Prefettura a individuare uno spazio. Ecco perché l’appello rivolto d ...

Oggi in Tv, ecco tutti gli appuntamenti

ROMA -Dopo Atalanta-Psg di ieri, che ha sancito il passaggio della squadra parigina, riparte la Champions. E non solo. Anche stasera, dopo il passaggio del Frosinone per i Play Off, c’è spazio anche p ...

UDINE. Se nessun sindaco proporrà una nuova struttura dove far trascorrere la quarantena ai migranti che arrivano in città, sarà la Prefettura a individuare uno spazio. Ecco perché l’appello rivolto d ...ROMA -Dopo Atalanta-Psg di ieri, che ha sancito il passaggio della squadra parigina, riparte la Champions. E non solo. Anche stasera, dopo il passaggio del Frosinone per i Play Off, c’è spazio anche p ...