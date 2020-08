Viviana Parisi, arriva una prima conferma da parte dell’autopsia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Clas e centinaia di casi meno noti. Il professor Stefano Vanin, uno dei più qualificati entomologi forensi d’Europa oggi docente di Zoologia all’Università di Genova, ne ha viste molte di autopsie. Ieri ha studiato per tre ore il corpo di Viviana Parisi, la dj quarantareenne trovata senza vita l’8 agosto nella boscaglia di Caronia dopo essere scomparsa di casa cinque giorni prima con il figlio Gioele di quattro anni. Professor Vanin, l’autopsia cosa ha evidenziato? «Le certezze sono ancora poche. Diciamo che probabilmente la signora è morta nel luogo del ritrovamento. Cioè, non è stata uccisa altrove. Per il resto bisognerà attendere i risultati delle analisi delle molte informazioni raccolte. C’è ... Leggi su howtodofor

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, parla l'entomologo Vanin: morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso spari e coltellate - Tg3web : I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle…