Ufficiale: Bruno González è il quinto rinforzo del Real Valladolid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bruno González è il quinto rinforzo del Real Valladolid. Come rivela l’edizione odierna di Sport, il difensore centrale arriva dal Levante a parametro zero firmando un contratto fino al 30 giugno 2022. Il difensore 30enne si unisce agli altri rinforzi del mercato biancolilla come Raúl Carnero, Javi Sánchez, Fabián Orellana e Luis Pérez e si unirà agli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra da questo giovedì, data fissata per l’inizio della pre-season. ¡Qué bien le sientan los colores a @Brunogzzc! Mejor le sentarán el 18/08/2020.#RealValladolid #FichajeRV pic.twitter.com/FDfW5Q39N9 — Real Valladolid C.F. ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bruno Ufficiale: Bruno González è il quinto rinforzo del Real Valladolid alfredopedulla.com Musicultura 2020, anche i Pinguini Tattici Nucleari al festival della canzone popolare

Rai Radio1, la radio ufficiale del festival, trasmetterà in diretta le due serate, tra i media partner c’è anche Rai Isoradio. L’evento sarà trasmesso televisivamente da Rai2, con messa in onda il 3 ...

Economia. Bando Arché, sostegno alle start up creative, culturali e innovative

LECCO – Un sostegno per le nuove realtà imprenditoriali lombarde con particolare attenzione alle start up culturali, creative e innovative. Lo prevede la recente delibera approvata dalla Giunta della ...

