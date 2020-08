Regno Unito presenta il conto del Covid: crollo PIL e recessione tecnica (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha avuto effetti devastanti sull’economia del Regno Unito, per registra un crollo del PIL per il secondo trimestre consecutivo, cadendo in recessione “tecnica”. Il PIL del 2° trimestre infatti ha fatto segnare un -20,4%, che segue il -2,2% accusato nei primi tre mesi dell’anno, appesantiti dalle incertezze legate alla Brexit. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente migliore del -20,5% del consensus. Secondo i dati dell’ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a -21,7%, non paragonabile con il -1,7% precedente, ma poco sopra il -22,4% del consensus. La pesante frenata dell’economia britannica è da ... Leggi su quifinanza

