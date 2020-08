Ragazza positiva | torna da Mykonos e va a ballare prima del tampone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una Ragazza positiva al test del Coronavirus è andata in discoteca prima di conoscere l’esito del tampone. Ora è in isolamento totale. Una Ragazza positiva al Coronavirus è andata a ballare in una discoteca a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Ma ad aggravare la situazione è il fatto che la diretta interessata era … L'articolo Ragazza positiva torna da Mykonos e va a ballare prima del tampone è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

saratripodi2 : RT @CesareSacchetti: Ricordate la storia pubblicata dal @Corriere della ragazza tornata positiva al Covid dalla Croazia? Questo signore aff… - letterstohaz : La discoteca dove c’era la ragazza in Versilia Toscana dove abito io in ATTESA DELL’ESITO SE POSITIVA O MENO AL COV… - Ameridiem : Ragazza positiva al Covid va in discoteca, 11 giovani in quarantena - ehyitsalice : SABATO SERA UNA RAGAZZA DELLA MIA CITTÀ POSITIVA AL CORONAVIRUS, È ANDATA A BALLARE FORSE CONTAGIANDO ALTRI RAGAZZI… - PlinskyIena : @gabry_malvagia Tutto partito da una ragazza scesa da Milano a quanto pare positiva visto che tornando su ha fatto… -