Panico al Duomo di Milano: immigrato minaccia col coltello una guardia e la fa inginocchiare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Panico nel Duomo di Milano, dove in pieno giorno un immigrato ha minacciato col coltello una guardia giurata. Decisivo l’intervento di un funzionario di polizia, che ha convinto l’uomo a rilasciare l’ostaggio e a consegnarsi. Pochi minuti di ordinaria follia. Quando il vigilante si è avvicinato all’immigrato, a pochi passi dall’altare, il magrebino gli ha puntato il coltello alla gola. Poi lo ha fatto inginocchiare davanti a se. Circondato dagli altri agenti di guardia, ha poi abbandonato l’arma e si è fatto arrestare. Il pool antiterrorismo della Procura di Milano è ora al lavoro e ... Leggi su secoloditalia

