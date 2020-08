Nadia Toffa, parla Roberta Rei: "È come se fosse ancora con noi, in ogni momento" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Era un tornado, rock ma anche tanto dolce”. È piena di emozione la voce di Roberta Rei, conduttrice e inviata deLe Iene, quando racconta all’HuffPost la collega ed amica Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa: ”È come se fosse ancora con noi della redazione, in ogni momento. La nostra era una famiglia”.Nadia, andata via per sempre il 13 agosto 2019, dopo una battaglia di due anni contro il cancro (o il “bastardo”, come lo chiamava lei), combattuta con coraggio, senza nascondere i segni della malattia, continuando a condurre il programma di Italia Uno fino all’ultimo. “Ha sempre lavorato tantissimo - ricorda ... Leggi su huffingtonpost

