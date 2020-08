Manifestazione a Udine in difesa dei diritti dei migranti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manifestazione, lunedì 11 agosto, davanti alla Prefettura di Udine, in difesa dei diritti dei migranti ospiti, in queste ultime settimane, dell’ex caserma Cavarzerani. Per Paola Dragogna, volontaria dell’associazione “Ospiti in arrivo” c’è “profonda indignazione per quanto successo nell’ex struttura militare con la politica nazionale e quella regionale che si sono rese protagoniste di ridicole sceneggiate che hanno finito per fomentare il conflitto sociale. Era meglio suddividere i migranti in diverse strutture e non in un unico punto. Questo è successo per il più totale disinteresse e ciò ha messo a rischio sia la nostra salute sia quella di chi è venuto da lontano” (videoproduzioni Petrussi, a ... Leggi su udine20

