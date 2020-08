Konrad Steffen è morto: biografia e chi era lo scienziato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Konrad Steffen è morto: biografia e chi era lo scienziato Tragicamente scomparso il rinomato glaciologo svizzero Konrad Steffen: si trovava in Groenlandia quando è caduto in un crepaccio a causa di un cedimento del ghiaccio. Come ha trovato la morte e chi era lo scienziato?Segui Termometro Politico su Google News Konrad Steffen: tragicamente scomparso in Groenlandia Konrad Steffen, detto Koni, è tragicamente scomparso lunedì 10 agosto, tuttavia, la notizia è stata diffusa soltanto nella mattinata di oggi 12 agosto 2020. Il rinomato glaciologo si trovava in Groenlandia presso la stazione meteorologica conosciuta come Swiss Camp, che lui stesso ... Leggi su termometropolitico

Corriere : Cede il ghiacciaio: muore Konrad Steffen, scienziato svizzero pioniere degli studi climatici - greenMe_it : Morto in un incidente in Groenlandia Konrad Steffen, pioniere nella ricerca sui cambiamenti climatici - Adnkronos : Morto scienziato #KonradSteffen, caduto in crepaccio in #Groenlandia - MariaLu91149151 : RT @ultimenotizie: Lo scienziato svizzero Konrad Steffen è morto in un incidente in #Groenlandia. Il ricercatore svizzero, 68 anni, era sti… - Italia_Notizie : Cede ghiacciaio, morto Konrad Steffen: era il pioniere degli studi sui mutamenti climatici -