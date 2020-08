Inflazione, UNC: la classifica delle città e regioni più care (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Inflazione in Italia è negativa per il terzo mese consecutivo (non accadeva da giugno 2016) a causa della pesante contrazione dei prezzi dell’energia e della moderata crescita dei prezzi degli alimentari. Secondo la lettura finale dell’Istat, nel mese di luglio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua (da -0,2% del mese precedente). La stima preliminare era -0,3%. Per l’Unione Nazionale Consumatori (Unc) è “molto positivo il raffreddamento del carrello della spesa, da +2,1% di giugno a +1,2%, dato che aiuta la casalinga di Voghera a contenere il rincaro della spesa di tutti i giorni”. Secondo i calcoli di Unc, per una coppia con due figli la ... Leggi su quifinanza

Inflazione negativa per terzo mese consecutivo. Non tutte le regioni sono in deflazione, Trentino e Campania le più care

