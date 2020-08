Il Raggi bis spacca i 5 Stelle, Stefano attacca: “Grave errore, nel metodo e nel merito” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – “Perche’ sono contrario ad un ‘Raggi bis’ (quantomeno con questo percorso). Nel metodo. Oggi c’e’ una regola nel Movimento, giusta o sbagliata, ma c’e’. Vogliamo aprire una riflessione su questa regola? Sicuramente ce ne sarebbe bisogno, e io non sono una persona dogmatica ma assolutamente pratica. E sono d’accordo che debba essere rivista. Ma non a dieci mesi dalla tornata elettorale e quando si e’ coinvolti in prima persona. Sindaci che proposero la stessa cosa qualche anno fa furono cacciati dal Movimento e accusati di poltronismo, mi chiedo, cosa e’ cambiato oggi?”. Lo scrive il consigliere capitolino del M5S, Enrico Stefano, in un lungo post su Facebook. Leggi su dire

Capezzone : +++Ieri al @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a Carlo_bis) Il tunnel di Conte come la funivia dell… - DalilaNesci : RAGGI BIS? ORA SI PUÒ | Dalila Nesci - GiangioTheGlide : RT @EnricoStefano: Perché sono contrario ad un 'Raggi Bis' (quantomeno con questo percorso). Mi sarebbe piaciuto mettere al centro prima le… - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: M5s, la balla dei due mandati: Grillo ‘benedice’ la ricandidatura della Raggi - StefanoZukunft1 : Enrico Stefàno - Perché sono contrario ad un “Raggi-Bis”... | Facebook bravo ?@EnricoStefano? -