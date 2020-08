I consiglieri comunali PD e M5S di Genova che hanno preso i bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il consigliere comunale del Partito Democratico di Genova Alessandro Terrile e quello del MoVimento 5 Stelle Luca Pirondini hanno fatto sapere di aver ricevuto un bonus per il sostegno al reddito durante il lockdown. Terrile, che è avvocato, è uno dei 143.037 sui 245.430 avvocati italiani che ha ottenuto 1.200 euro di bonus dalla Cassa Forense. “Sono avvocato libero professionista e non ho mai avuto uno stipendio fisso. Nel 2018 ho dichiarato redditi per 34.600 euro lordi, compresi i gettoni del Comune. Prima di fare politica guadagnavo di più, ma non è questo il tema – spiega -. Quest’anno, con il lockdown e i tribunali chiusi, il mio fatturato di marzo aprile e maggio è stato zero. Per questo, quando Cassa Forense ha bandito l’erogazione di un ... Leggi su nextquotidiano

