Elodie attacca: “Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti”. Il Carroccio: “Non la pensi come lei? Sei ignorante” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scontro a distanza tra Elodie e la Lega. La cantante sta dominando le classifiche dei tormentoni estivi con il suo “Ciclone“, insieme alla prolifica coppia di produttori Takagi & Ketra, oltre ad aver conquistato il disco di platino per Andromeda, brano portato allo scorso Festival di Sanremo. L’artista ha diverse volte fatto sentire la sua voce non soltanto con le sue canzoni, ma anche esprimendo pubblicamente le sue idee politiche e le proprie opinioni sull’attualità. Così Elodie, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, è tornata a parlare dei cori razzisti nei confronti del suo colLega ed amico Sergio Sylvestre durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli nel prepartita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, disputata lo scorso ... Leggi su tpi

Elodie: “I miei ex hanno sofferto per il mio successo e la mia determinazione”

Elodie punta a scardinare il retaggio culturale delle donne che non devono avere più successo degli uomini. Per questo, l’artista rivela di aver sempre discusso di questo, anche con gli ex, che hanno ...

