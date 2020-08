Durc validi fino al 29 ottobre, poi nessuna altra proroga (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con il messaggio 3089 del 10 agosto 2020 l’INPS chiarisce che nessuna altra proroga interesserà i Durc che, quindi restano validi fino al 29 ottobre 2020. Nel messaggio l’istituto chiarisce che non ci saranno altre proroghe sulla validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. La proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, chiarisce l’INPS, non avrà nessun effetto sui Durc la cui validità, quindi, è confermata fino al 29 ottobre 2020. I Durc, documenti di regolarità contributiva, avranno ... Leggi su notizieora

