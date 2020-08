De Ligt sull’operazione alla spalla: “Grazie a tutti, è andata bene” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato l’esito dell’operazione subita alla spalla destra a Roma, intervento perfettamente riuscito secondo quanto comunicato dalla società bianconera. Fresco ventunenne, l’olandese ha ringraziato tutti per gli auguri e ha aggiunto: “Grazie a tutti per il supporto e per gli auguri. L’intervento è andato bene. Un grande ringraziamento ai meravigliosi dottori che mi hanno aiutato e allo staff medico. Adesso è tempo di recuperare”. A proposito di recupero, il difensore dovrà stare ai box per tre mesi. Foto: profilo Instagram di de Ligt L'articolo De Ligt sull’operazione alla ... Leggi su alfredopedulla

