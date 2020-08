Cuneo, la commozione del sindaco di Fossano: “Una disgrazia, non mi do pace” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La provincia di Cuneo è stata colpita da questa disgrazia, la mia città ha due vite portate in cielo, due angeli, che ci hanno lasciati. Io sono amico di famiglia, sono subito intervenuto per portare conforto, stamattina ho dichiarato il lutto cittadino per il giorno del funerale”. Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, è visibilmente commosso davanti al cimitero di Cuneo, dove ci sono i corpi dei cinque ragazzi morti nell’incidente a Castelmagno. “Non mi do pace. Sono fatalità, la responsabilità viene subito cercata e a volte noi sindaci siamo nel mirino, ci sta. Facciamo il possibile, ovviamente le disgrazie non le vogliamo e si potrebbero evitare, forse, ma non sempre sono gli amministratori a cambiare il volere divino”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Marco Appendino era il giovane 24enne di Savigliano, alla guida del mezzo, figlio di proprietari di un’azienda agricola molto importante sul territorio. Familiari, amici, conoscenti e non si sono stre ...

La testimonianza di un malgaro che vive nei pressi del luogo dell’incidente: “Li conoscevo bene. Qui mai successo nulla di così grave, il padre storico malgaro di queste terre”. Dimesse le due ragazze ...

