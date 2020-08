Colico: la serata alcolica di due ventenni finisce in ospedale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La serata all'insegna del divertimento di due ragazzi di 20 anni finisce in ospedale. Martedì sera, poco prima di mezzanotte, la chiamata al 112 è scattata a Colico, in Via Montecchio Nord: due ... Leggi su leccotoday

