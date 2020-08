CDP, finanziamento da 10 milioni a Gruppo F.lli Ibba con Garanzia SACE (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita del Gruppo F.lli Ibba – tra i principali operatori nel Centro Italia della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) alimentare attraverso ’appartenenza al Gruppo CRAI – tramite un contratto di finanziamento di complessivi 10 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla Garanzia di SACE nell ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della Garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo. Le risorse saranno impiegate per il completamento di investimenti previsti dal Piano Industriale 2020-2022, finalizzati alla crescita dimensionale del Gruppo. Il finanziamento – ... Leggi su quifinanza

