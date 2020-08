Atalanta Psg 1-0 LIVE: Pasalic porta in vantaggio i nerazzurri (Di mercoledì 12 agosto 2020) All’Estadio da Luz, i quarti di finale di Champions League 2019/20 tra Atalanta e Psg: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE All’Estadio da Luz Atalanta e Psg si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Psg 1-0 MOVIOLA 30′ Neymar vicino al pareggio – Azione personale del brasiliano che taglia in due la difesa dell’Atalanta e calcia dal limite mettendo di un soffio sul fondo 26′ GOL DELL’Atalanta – Rimpallo al limite dell’area con la palla che schizza buona per Pasalic il quale con un sinistro a giro batte Keylor Navas 21′ Chance per Pasalic – Gomez effettua un cross morbido per ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : L'attesa è quasi finita! ?? The wait is almost over! ???? #UCL | QF ?? @PSG_inside ??? Estadio do Sport Lisboa e Benfic… - mirko_cini : RT @bagigola: Nonostante il PSG abbia una squadra che vale di più, l’Atalanta gli sta dimostrando Cosa significhi essere squadra. Grazie Ga… - Barbara47677127 : @ninersmessimale coglione pensa all atalanta nn alla juve chiaro nn e detto che se batti il psg vinci a barcellona… -