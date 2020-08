USA, prezzi produzione in accelerazione a giugno (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Accelerano i prezzi alla produzione USA a giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,6% rispetto al mese precedente. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,3% e si confronta con il -0,2% del mese precedente. Su base annua i prezzi hanno registrato un decremento dell 0,4% dopo il -0,8% di maggio e rispetto al -0,7% del consensus. I prezzi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +0,5% su mese da un precedente -0,3% (consensus +0,1%), mentre su anno registrano un +0,3% dal +0,1% precedente (atteso +0,4%). (Foto: © Yulia ... Leggi su quifinanza

