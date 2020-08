Ufficiale: il Granada riscatta Gonalons dalla Roma (Di martedì 11 agosto 2020) Il Granada ha riscattato Gonalons dalla Roma. Lo ha comunicato il club attraverso una nota Ufficiale: il centrocampista francese ha firmato un contratto che lo legherà agli spagnoli fino al 2023. Il calciatore ha espresso, su Twitter, tutta la propria soddisfazione: “Questo era il club di cui avevo bisogno per andare avanti e migliorare”. Fonte: twitter Gonalons L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo il prestito lungo tutta la passata stagione che ha visto il mediano francese Maxime Gonalons arrivare dalla Roma al Granada, è arrivato l’annuncio ufficiale del riscatto da parte del club spagnol ...Con la trattativa per il passaggio societario prossima alla chiusura, la Roma inizia anche a muovere i primi passi per quanto riguarda il calciomercato. Soprattutto in uscita, sono tanti i nomi che i ...