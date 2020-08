Torino. Ancora un grave incidente stradale in un incrocio regolato da semaforo (Di martedì 11 agosto 2020) Questa mattina verso le 7, all’intersezione tra corso Potenza e via Pianezza, si è verificato un sinistro stradale con impatto violento tra due veicoli, una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon. La Fiat 500 percorreva corso Potenza nella carreggiata centrale in direzione Nord, mentre la Lancia Ypsilon viaggiava su via Pianezza in direzione Ovest.Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Squadra Antinfortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale accorsa sul luogo per i rilievi, sembrerebbe che uno dei due veicoli abbia attraversato l’incrocio in violazione del semaforo. Sarà il successivo accertamento attraverso i dati forniti dal sistema di controllo elettronico del semaforo a confermare o meno l’ipotesi. Ingenti i danni agli ... Leggi su laprimapagina

