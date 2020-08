Sorteggio preliminari Europa League, ecco le date (Di martedì 11 agosto 2020) Data Sorteggio preliminari Europa League – La stagione 2019/20 si sta avviando alla conclusione, ma intanto è già cominicata la nuova annata 2020/21. Complice lo stop per l’emergenza Coronavirus, infatti, le competizioni per club Uefa si concluderanno soltanto a fine agosto: tuttavia, nel frattempo, sono partite anche le fasi preliminari, sia di Champions che di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #europaleague Sorteggio preliminari Europa League, ecco le date: Data sorteggio preliminari Europa League… - CalcioFinanza : Sorteggio preliminari Europa League, ecco le date - MrCiambella : @EriErvinsadiku @acmilan Non la vedo così, se inizieremo a fare mercato a fine agosto/settembre quelli buoni si sar… - marcomiluzio87 : Bene per il #BodoGlimt che pesca i lituani dello #Zalgiris. Fattibile anche per l'#AGF contro i finlandesi dell'… - ILOVEPACALCIO : Preliminari #EuropaLeague 2020-2021, il sorteggio: in campo il 20 agosto, il #Milan... -