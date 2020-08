Serena Enardu, sotto il vestito niente: l’ex di Pago esplosiva in abito lungo (Di martedì 11 agosto 2020) Una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello vip è stata sicuramente Serena Enardu. Quest’ultima dopo essersi lasciata col cantante Pago, si dà alla pazza gioia con foto che sono diventate virali sui social network. Un vestitino sobrio Nelle ultime ore, sui social network, si parla tanto di Serena Enardu e di una … L'articolo Serena Enardu, sotto il vestito niente: l’ex di Pago esplosiva in abito lungo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dalla foto si evince che oltre a mettere in mostra le sue forme sinuose, sembrerebbe non indossare nulla nelle parti intime e questo avrebbe fatto scatenare i fan sui social network. C’è chi apprezza ...

