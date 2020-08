Scuola da incubo: faranno scempio dell’educazione civica (Di martedì 11 agosto 2020) Non vorrei che la sacrosanta battaglia compiuta da Matteo Salvini per la reintroduzione dell’educazione civica fra le materie di studio scolastiche si risolva, in mano a questo governo, che è stato chiamato a dare attuazione alla legge istitutiva, in un clamoroso boomerang per lui e anche per noi che abbiamo creduto in essa. Chi scrive ritiene infatti fondamentale che i giovani possano essere stimolati a comprendere e interiorizzare i valori etici su cui si fonda la cultura del nostro popolo e della Patria, esemplificati fra l’altro nella ricchezza del nostro patrimonio artistico e urbanistico, da accudire e rispettare; quelli civili (dignità, onore, lealtà, ecc,) che devono essere alla base del rapporto con gli altri; quelli politici di libertà e democrazia che sono nella nostra Costituzione e informano le istituzioni del nostro ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Scuola incubo Scuola da incubo: faranno scempio dell’educazione civica Nicola Porro La scuola post Covid, incubo doppi turni. Arrivano le prime segnalazioni

Il pericolo c’è e qualcuno, a denti stretti, inizia anche a parlarne. Perché nonostante le direttive giunte dal governo romano ed anche i finanziamenti per cercare di trovare soluzioni alle “classi po ...

Mancano 4 mila docenti, insufficienti i 31 milioni stanziati dal governo

Pochi. Troppo pochi. Arrivano solo a 31 milioni e 204 mila euro i fondi stanziati dal governo per la Regione Piemonte in risposta alle richieste di assunzione di personale in vista del prossimo anno s ...

