Scoperto un oggetto sospetto in una casa (Di martedì 11 agosto 2020) La polizia friburghese ne ha in seguito trovati altri. Il primo è stato messo in sicurezza dagli artificieri. Leggi su media.tio.ch

selvotta : Il M5S ha riscoperto la situazione vergognosa del porto come fosse un oggetto nascosto! Il turismo ha scoperto che… - NuovoUniverso : Scoperto oggetto metallico più grande di Giove #enormeoggettometallico #misteri #nasa #pianeti #spazio #universo -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto oggetto Scoperto un oggetto sospetto in una casa Ticinonline Scoperto un oggetto sospetto in una casa

MORAT - Un non meglio determinato oggetto sospetto è stato scoperto ieri in una villa inabitata di Morat. Durante la perquisizione della casa, la polizia friborghese ne ha trovati altri. Il primo è st ...

Tornano da Malta, 9 ragazzi positivi. Uno si difende: "Chiedo scusa, ma non mi aggredite"

Nove ragazzi tornati da una vacanza a Malta e risultati positivi al nuovo coronavirus, tutti di Ostia e Fiumicino, hanno allertato la zona del litorale romano. Una vera e propria psicosi, con i reside ...

MORAT - Un non meglio determinato oggetto sospetto è stato scoperto ieri in una villa inabitata di Morat. Durante la perquisizione della casa, la polizia friborghese ne ha trovati altri. Il primo è st ...Nove ragazzi tornati da una vacanza a Malta e risultati positivi al nuovo coronavirus, tutti di Ostia e Fiumicino, hanno allertato la zona del litorale romano. Una vera e propria psicosi, con i reside ...