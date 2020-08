Renato Zero irriconoscibile a 69 anni: spunta la pancetta dalla giacca e… [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Qualche tempo fa Renato Zero si è raccontato ai microfoni di Raffaella Carrà. Il cantautore romano si è presentato vestito di nero, come a voler nascondere qualcosa, ma il nero non fa miracoli e tutti hanno potuto notare una “pancetta” spuntare da sotto la giacca. Niente di male visto che è ormai alla soglia dei settant’anni. Renato a cuore aperto… Il cantante si è confessato”A raccontare comincia tu” stregando i telespettatori fin dai primi minuti. La Carrà e Renato Zero hanno dato vita ad un’intensa chiacchierata che si è svolta per metà nel camerino del cantautore e per l’altra metà per le vie di Roma a bordo di un tram. ... Leggi su velvetgossip

Qualche tempo fa Renato Zero si è raccontato ai microfoni di Raffaella Carrà. Il cantautore romano si è presentato vestito di nero, come a voler nascondere qualcosa, ma il nero non fa miracoli e tutti ...

