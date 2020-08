PS5 tra prezzo, data di uscita, esclusive e retrocompatibilità: Sony sta preparando un evento 'incredibile'? (Di martedì 11 agosto 2020) Sony starebbe preparando uno show potenzialmente fenomenale dedicato a PS5 che dovrebbe includere una serie di importanti rivelazioni per deliziare i fan. Secondo alcune fonti, il prossimo evento rivelerà dettagli sulla retrocompatibilità, sulle esclusive e persino sul prezzo di PlayStation 5.Due insider hanno affermato che Sony sta organizzando un evento nelle prossime settimane, anche se al momento non è stata fornita una data precisa per questo show. Considerando le fonti, è necessario prendere la notizia con la dovuta cautela, poiché entrambi gli insider hanno pubblicato post errati su PS5 in passato. Tuttavia, è interessante vedere che concordano sul fatto che Sony ... Leggi su eurogamer

