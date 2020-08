Programmi TV di stasera, mercoledì 12 agosto 2020. Su Rai1 nuovo appuntamento con «SuperQuark» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Piero Angela Rai1, ore 21.35: SuperQuark Si apre con un documentario naturalistico della BBC, della serie Sette continenti un Pianeta, dedicato all’Australia il quarto appuntamento con SuperQuark. Si passa poi nel cuore di Roma, a due passi dal Quirinale, dove sorge uno dei palazzi più belli e ricchi di arte della Capitale: Palazzo Barberini, sede di una parte delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Alberto Angela guida in questo scrigno dell’architettura barocca, prezioso contenitore di capolavori assoluti della pittura italiana. Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli, invece, sono andate in Svizzera, per seguire un gruppo di ricercatori che studia quali siano i fattori che favoriscono la trasmissione dell’influenza. E ancora, Giovanni Carrada con Emanuela Gardenghi svelano i segreti ... Leggi su davidemaggio

