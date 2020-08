Pallavolo, il suggestivo scenario di Piazza dei Signori a Vicenza ospiterà la Final Four di Supercoppa Italiana (Di martedì 11 agosto 2020) È Piazza dei Signori, a Vicenza, il luogo designato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport per ospitare la Final Four di Supercoppa Italiana, sabato 5 e domenica 6 settembre. La Basilica Palladiana, la Torre Bissara, la Loggia del Capitaniato, il Palazzo del Monte di Pietà e la Chiesa di San Vincenzo faranno da magnifico contorno all’evento di apertura della stagione pallavolistica di Serie A, accogliendo le quattro squadre – tra cui l’Imoco Volley Conegliano, qualificata di diritto in virtù della vittoria dell’ultima Coppa Italia – che si affronteranno per la conquista del trofeo. La Finalissima, in programma domenica 6 ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo suggestivo Pallavolo, il suggestivo scenario di Piazza dei Signori a Vicenza ospiterà la Final Four di Supercoppa It ... SportFair Pallavolo femminile, la finalissima di Supercoppa si gioca in piazza

Pronti a ripartire con la pallavolo femminile. Si ricomincierà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana, si e’ infatti ufficializzato il fatto che la finalissima del primo evento della s ...

La stagione della Zanetti riparte da Chieri con la Supercoppa Italiana

Ricomincerà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana la storia della pallavolo femminile di Serie A, interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa della pandemia da Covid-19. La finale ...

Pronti a ripartire con la pallavolo femminile. Si ricomincierà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana, si e’ infatti ufficializzato il fatto che la finalissima del primo evento della s ...Ricomincerà da un’edizione straordinaria della Supercoppa Italiana la storia della pallavolo femminile di Serie A, interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa della pandemia da Covid-19. La finale ...