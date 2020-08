Nuotatore disperso nelle acque del lago d’Orta (Di martedì 11 agosto 2020) Nuotatore disperso nelle acque del lago d’Orta. Immediate le ricerche per cercare di ritrovare l’atleta. TORINO – Nuotatore disperso nelle acque del lago d’Orta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’uomo si è tuffato per tentare la traversata del lago fino a Crabbia. Gli amici, però, non avendolo visto rientrare hanno lanciato l’allarme con le ricerche sono iniziate subito. I soccorritori hanno rinvenuto la boa, ma non il Nuotatore con i sommozzatori che proseguiranno l’intervento per ritrovare l’uomo. Le speranze di trovarlo in vita sono minime anche se le riceche proseguiranno fino a quando non sarà ... Leggi su newsmondo

