Moto d’acqua piomba sulla gente in spiaggia: un morto e 2 feriti (Di martedì 11 agosto 2020) Tragedia in una spiaggia del Messico dove una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite. Il fatto è avvenuto al beach club Mango Deck, di Cabo San Lucas. Nessuna incertezza su quanto accaduto, le videocamere di sicurezza del locale in cui è avvenuto l’incidente hanno ripreso tutto: una Moto d’acqua è piombata sulle persone che stavano parlando in spiaggia. La dinamica dell’incidente Come si vede immortalato nelle immagini del video del locale, la Moto d’acqua, senza conducente che era precedentemente caduto in acqua, è piombata improvvisamente sulla spiaggia dove sostavano diverse persone, ospiti del locale sulla spiaggia. La ... Leggi su thesocialpost

