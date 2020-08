Incidenti montagna: si rompe appiglio, precipita e muore (Di martedì 11 agosto 2020) TOLMEZZO, 11 AGO - Un escursionista è morto in seguito alle ferite riportate ieri in seguito alla caduta intorno alle 15.40, sulla via che percorre lo spigolo nord ovest del Monte Sernio. Tiziano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TOLMEZZO, 11 AGO - Un escursionista è morto in seguito alle ferite riportate ieri in seguito alla caduta intorno alle 15.40, sulla via che percorre lo spigolo nord ovest del Monte Sernio. Tiziano Scar ...

Sul Monte Sernio per festeggiare la loro amicizia, escursionista scatta foto all’amico e precipita

