Immobile giura amore ai biancocelesti: “Alla Lazio a vita” (Di martedì 11 agosto 2020) Scarpa d’oro conquistata, 36 gol siglati e una voglia matta di continuare a farlo. Questo è Ciro Immobile. Intervistato in esclusiva sulle colonne del Corriere dello Sport, l’attaccante dei biancocelesti è emozionato per la vittoria di questo trofeo personale: “Ancora non ci credo, vedere il mio nome davanti a quelli di Ronaldo, Lewandowski, ma soprattutto se vedo i nomi di quelli che l’hanno vinta prima di me: Messi, Suarez, Ronaldo. Ho rotto l’incantesimo del duetto Messi-Ronaldo e di questo ringrazio la squadra”. Percentuali alte di realizzazione per l’attaccante napoletano, il 31% su 120 tiri totali. Ad un passo dal rinnovo, Immobile giura amore eterno alla Lazio: “Aspetto la chiamata per il rinnovo, ho intenzione di ... Leggi su alfredopedulla

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Il capocannoniere del campionato giura eterna fedeltà alla #Lazio: 'Resto qui a vita. Prima di essere giocatori siamo tif… - 26_maggio13 : RT @Alex_Piace: ??Il capocannoniere del campionato giura eterna fedeltà alla #Lazio: 'Resto qui a vita. Prima di essere giocatori siamo tifo… - PieAgo95 : RT @BombeDiVlad: ??Il capocannoniere del campionato giura eterna fedeltà alla #Lazio: 'Resto qui a vita. Prima di essere giocatori siamo tif… - Alex_Piace : ??Il capocannoniere del campionato giura eterna fedeltà alla #Lazio: 'Resto qui a vita. Prima di essere giocatori si… - BombeDiVlad : ??Il capocannoniere del campionato giura eterna fedeltà alla #Lazio: 'Resto qui a vita. Prima di essere giocatori si… -