Gianluca Forcolin: il vice di Zaia ha chiesto il bonus a sua insaputa (Di martedì 11 agosto 2020) Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiega che il suo studio di tributaristi ha fatto domanda per il bonus 600 euro Partite IVA ma non li ha mai ricevuti. E sostiene che non ne sapeva nulla, ma sono stati i suoi soci a fare richiesta: vicepresidente, cos’è successo? «Sono socio in uno studio di tributaristi. Quando è esplosa la questione del bonus, in queste ore, ho verificato con la mia socia che, senza che lo sapessi, ha presentato domanda per tutti dove possibile. Avevamo sette dipendenti in cassa integrazione. Il dato di fatto, però, è che io non ho visto un centesimo. Lo sottoscrivo col sangue». Cioè? «La domanda ... Leggi su nextquotidiano

rotre54 : 'Gianluca Forcolin - Wikipedia' -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Forcolin Gianluca Forcolin: il vice di Zaia ha chiesto il bonus a sua insaputa next Gianluca Forcolin: il vice di Zaia ha chiesto il bonus a sua insaputa

Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiega che il suo studio di tributaristi ha fatto domanda per il bonus 600 euro Partite IVA ma non ...

Andrea Dara e Elena Murelli: i due deputati della Lega con il bonus 600 euro per le Partite IVA?

Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggi ...

Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiega che il suo studio di tributaristi ha fatto domanda per il bonus 600 euro Partite IVA ma non ...Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggi ...