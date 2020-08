Gattuso e De Laurentiis sono come Giorgio e il vescovo (Di martedì 11 agosto 2020) Nel calcio tutto può succedere. Al momento, però, la situazione al Napoli è la seguente: Gattuso non ha intenzione di rinnovare e quindi di rimanere qui oltre la stagione 2020-21. Va altresì detto che dall’altra parte non c’è nemmeno questo struggimento. come scritto ieri, le due filosofie contrattuali – se così vogliamo chiamarle – non si incontrano. De Laurentiis ha una concezione judoka dei contratti, vuole sia pur metaforicamente immobilizzare il contraente. Gattuso invece vuole avere libertà di agire, anche di partire, non vuole sentirsi ingabbiato. È contrattualmente un George Best. Contrattualmente. Ma la distanza tra i due non è solo contrattuale. Chi lo conosce bene, descrive Gattuso come una ... Leggi su ilnapolista

